Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: secondo set chiuso sul 25-18

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Bella diagonale di Lee.2-1 Giovannini prova a parare un sasso proveniente da Zhu Ting. Niente da fare. 1-1 Bella scelta di Lee che trova il pallonetto vincente.1-0 Infrazione di seconda linea per Erblira Bici.Tutto pronto per il terzo set.Gabi ferma a 10 punti come la giocatrice albanese in forza alErblira Bici.Migliori marcatrici fin qui Zhu Ting e Isabelle Haak con 13 punti. Second set terminato. Le padrone di casa conducono per 2 set a 0.25-18 Chiude Haak ilset.24-18 Palla che se ne va. Wolosz smanaccia fuori.24-17 Set point. Zhu Ting chiude sull’alzata di Wolosz.23-17 Ancora Haak che va a piazzare una bella palla.22-17 Primo tempo di Weitzel con una torsione incredibile della spalla.22-16 Giovannini ci prova in qualche modo ma la palla torna indietro.