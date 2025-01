Bellezze.tv - La selezione della Velina di Striscia è un flop

Leggi su Bellezze.tv

Sono bastate due serate per capire che lo spettacolo che ci sta propinandola Notizia con lanuovabionda che dovrà prendere il posto del velino Gianluca Briganti al fianco di Beatrice Coari è una cosa da anni 80, difficile da digerire al giorno d’oggi.Nel 2025 con i concorsi di bellezza storici come Miss Italia in enorme difficoltà, cosa si inventala Notizia? Un originalissimo concorso nel quale ogni serata di sfidano due aspiranti veline bionde in un torneo che porterà il pubblico a scegliere la nuovabionda che affiancherà Beatrice.Già dalla descrizione questa cosa trasuda vecchiume, vedere poi lo show è una cosa da epoche passate. Vedere queste due povere ragazze imbarazzate dover ballare con una professionista che a sua volta deve stare al loro passo è uno spettacolo triste.