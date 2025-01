Notizie.com - La prof arrestata: nella “saletta” con i ragazzini, il sesso a scuola e le minacce. Tutti i retroscena dell’inchiesta: a rischio lo sviluppo dei ragazzi

“Quando avete dato il primo bacio, quando avete fattoper la prima volta?”. Erano questi, e tanti altri, ancor più espliciti, gli argomenti delle conversazioni tra unaessoressa e sette alunni.La” con i, ile le: alodei(ANSA FOTO) – Notizie.comConversazioni sul, sulle proprie esperienze, visione di foto e video pornografici e, in un caso, anche un rapporto orale. L’orrore è stato scoperto da carabinieri e Procura in unadella provincia di Napoli.Il caso, per il quale Notizie.com è riuscito a visionare l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luisa Crasta, è quello dellaessoressa 37enne Veronica Sposito. I fatti sarebbero avvenuti nei locali dell’istituto Catello Salvati di Castellammare di Stabia.