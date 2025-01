La nostra storia | La fondazione

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter nasce animata da intenti cosmopoliti. Visto con gli occhi dell’attualità il club nerazzurro anticipa i tempi moderni e li fa propri. Nasciamo da un evento traumatico ma salutare per i futuri destini del calcio meneghino. Un gruppo di una quarantina di scissionisti milanisti si trova in aperto dissidio con la politica societaria, autoritaria e poco incline al cambiamento, di Giannino Camperio. L’Inter ha nell’animo intenti nobili e innovativi: diffondere la passione per il calcio tra la gioventù milanese e permettere agli stranieri residenti a Milano di vestire lacasacca. Alla base dell’originario atto disussiste, pertanto, una visione globale del calcio contro la dimensione locale e ristretta che caratterizzava la società rossonera. Una società nuova, quella interista, come tale capace di aprirsi all’estero con un respiro mondiale.