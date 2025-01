Juventus quanti guai | doppio problema per Thiago Motta

Leggi su Sportface.it

Per la formazione bianconera ci sono due grossi problemi da risolvere: tocca atrovare la soluzione miglioreTeun Koopmeiners non decolla, Nicolò Fagioli non ha spazio e sembra finora non avere nemmeno il mercato che si sperava. Douglas Luiz ha dato per fortuna i primi segnali confortanti che però avranno bisogno di tante conferme. Le spine dellasono un po’ ovunque ma a centrocampo pungono di più, anche perché lì l’esborso con due operazioni ha abbondantemente rotto il muro dei 100 milioni. E non vedere le risposte sul campo pesa.Si diceva di Koopmeiners: vero che la resistenza dell’Atalanta lo ha fatto arrivare a ritiro estivo finito, vero cheè riuscito a cucirgli addosso un abito più congeniale arretrandolo rispetto alla posizione iniziale a ridosso delle punte e questo ha dato dei benefici sul piano del rendimento in partita.