I 5 migliori titoli di Zelda

La serie diè una delle più longeve e apprezzate del mondo dei videogiochi. Dal 1986, Nintendo ha creato decine di avventure con il giovane eroe Link, la principessae il malvagio Ganon, ambientate nel fantastico regno di Hyrule e in altri mondi. Ma quali sono igiochi didi tutti i tempi? Ecco la nostra classifica dei 5di.A Link to the Past, il primo deidiuscito su SnesIl terzo capitolo della serie, uscito per Super Nintendo, è considerato da molti il capolavoro della saga. A Link to the Past introduce elementi fondamentali come il mondo oscuro, la spada suprema, i sette saggi e il triangolo della triforza.Il gioco offre una grande varietà di ambienti, enigmi, nemici e oggetti, con una grafica colorata e una colonna sonora memorabile.