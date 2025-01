Superguidatv.it - Grande Fratello, Luca Calvani nel mirino di Lorenzo Spolverato: “Enzo Paolo ti ha suggerito di avvicinarti a Helena”

Leggi su Superguidatv.it

Il ritorno di Jessica Morlacchi alha acceso la competizione per la leadership, nel gioco, tra. I due gieffini, per effetto dell’ospitata della cantante e un’accusa lanciata da lei all’attore alla 22esima puntata del reality, sono ora protagonisti di un confronto ad alta tensione.Cresce la competizione, al: é scontro traAl termine della 22esima puntata di, che ha registrato il ritorno-temporaneo nella Casa di Jessica Morlacchi nelle vesti di ospite, volano attacchi vis à vis, tra. L’occasione é un nuovo confronto nella Casa più spiata d’Italia, che vede oggetto di discussione l’accusa mossa in puntata da Jessica, all’attore.ha provocato l’attore a sostegno del j’accuse mosso dalla Morlacchi, ritenendo come lei che l’attore abbia girato le spalle a Jessica, schierandosi conPrestes, per una strategia di gioco pensata con la complicità di un ex partecipante.