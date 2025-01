Ilgiorno.it - Giro d’Italia 2025, in Lombardia tre tappe: tanta pianura, il Mortirolo e una grande assente

Milano, 15 gennaio– Unche potrebbe vivere i suoi momenti decisivi lontani dalla. Sono tre le ledella corsa rosa che toccheranno la nostra regione. La più complicata è sicuramente la San Michele all’Adige-Bormio, in cui si affronteranno il Tonale e il mitico, seppur lontani dall’arrivo. Le altre due frazioni “lombarde” appaiono assai meno impegnative, sviluppandosi perlopiù in, fatta salva qualche ascesa a movimentare un po’ il percorso. Una sgambata inPadana La vetta dedicata a Pantani Per i velocisti rimasti in gara LaUna sgambata inPadana Il primo ingresso inè previsto per giovedì 22 maggio, in occasione della dodicesima tappa del, la Modena-Viadana, di 172 chilometri.