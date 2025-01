Formiche.net - Gaza oltre la tregua. Per Formentini serve rilanciare gli Accordi di Abramo

“Durante l’incontro si è ribadita la volontà del centrodestra per una pace duratura nella regione dopo l’accordo sugli ostaggi, doloroso per Israele ma necessario per un cessate il fuoco”. Con queste parole, il vicepresidente della commissione Affari Esteri della Camera, Paolo, ha commentato l’evoluzione delle trattative per una. Una dichiarazione che segue l’incontro con il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, alla presenza dell’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, e dei tre capigruppo di maggioranza al Senato, Massimiliano Romeo, Lucio Malan e Maurizio Gasparri,al senatore Marco Scurria.La visita in Italia del capo della diplomazia del governo Netanyahu arriva in un momento cruciale: nella notte, Hamas avrebbe accettato i termini di una bozza di accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani.