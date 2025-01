Evade massacra e prende a morsi un negoziante senza motivo e spintona un carabiniere

Leggi su Dayitalianews.com

Un 24enne di Casalnuovo, in provincia di Napoli, è evaso dagli arresti domiciliari e ha fatto irruzione in un bar dando di matto e aggredendo il titolare con una mazza da baseball. Successivamente i carabinieri lo hanno raggiunto a casa, dove ha dato in escandescenza e aggredendo uno dei militari.L’aggressione in un bar con una mazza da baseballIl 24enne è evaso dai domiciliari ed è entrato in un bar della zona armato di una mazza da baseball. Il titolare del locale, preoccupato, ha chiesto al giovane perché fosse armato e lui,unapparente, lo ha colpito violentemente con la mazza mordendogli anche un orecchio. Dopo la violenta aggressione, se n’è tornato a casa come se nulla fosse.I carabinieri non hanno faticato a capire chi fosse l’aggressore e lo hanno raggiunto a casa, dove però il giovane ha dato di matto alla vista delle divise.