Castro strega l’Inter, Asllani ancora flop! Mentre Frattesi non scalda San Siro

Il giovane attaccante argentino è sull’agenda dei nerazzurri in vista della prossima estate,il futuro del centrocampista ex Sassuolo resta in bilicoEra l’uomo più atteso in casa Bologna e non ha deluso le attese, mettendo i bastoni tra le ruote alla corteggiatrice Inter.Santiago(LaPresse) – Calciomercato.itStiamo parlando ovviamente di Santiago, che con il guizzo dopo 15 minuti aveva portato in vantaggio i felsinei prima della momentanea rimonta operata dai campioni d’Italia. Al ‘Meazza’ gli occhi della dirigenza nerazzurra sono tutti per il baby attaccante argentino, che hato(e non solo) a suon di gol e prestazioni. Il ‘Torito’ – soprannome per la somiglianza a Lautaro Martinez che segnerà invece più tardi – anticipa da vero cobra dell’area di rigore de Vrij, timbrando il 6° gol stagionale.