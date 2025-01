Ilgiorno.it - Busto Arsizio, i detenuti alla macchina da cucire: un laboratorio di abiti in carcere, sognando di diventare sarti

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 15 gennaio 2025 –pronti ao, chissà, anche futuri stilisti (mai mettere limiti alle possibilità). Gli altri riceveranno comunque un attestato di partecipazione che potranno spendere quando una volta usciti dalsi cercheranno un’occupazione o comunque intraprenderanno un percorso riabilitativo. Tutti per il momento hanno imparato a usare macchine dae altriri impiegati per la produzione digrazie a un accordo fra l’amministrazione penitenziaria e l’azienda tessile Grassi, storica impresa di Lonate Pozzolo specializzata da oltre un secolo nella produzione di abbigliamento tecnico, professionale, per le forze dell’ordine e sportivo. Recidive quasi azzerate Sono 12 ideldiche prima di Natale hanno iniziato, ed entro fine febbraio termineranno, un corso di formazione di 140 ore per imparare il mestiere di operatore dell’abbigliamento.