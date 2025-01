Inter-news.it - Asllani trova fiducia e minuti in Inter-Bologna! La conferma da Venezia

Kristjannella partita tra. Il centrocampista albanese inizierà nuovamente dal primo minuto, lada– Kristjansarà ancora il regista titolare dell’in occasione della partita contro il. L’albanese non perde il posto in favore di Piotr Zielinski e vieneto dopo. Entrambi giocheranno dal primo minuto assieme a Nicolò Barella, che dovrà prendere il comando del reparto. Senza Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan il numero 23 avrà forti responsabilità, altrettante ne avrà. Il giocatore può veramente acquisirenel caso in cui faccia ancora una prestazione positiva. Con ilè stato decisivo con il lancio per Lautaro Martinez, inoltre ha chiuso con una quantità di passaggi riusciti non indifferente.