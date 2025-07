Novità in nazionale per il Lenergy Pisa Beach Soccer

Mentre la Serie A di beach soccer sta per fare tappa a Tirrenia, dal 17 al 20 luglio al Centro di Preparazione Olimpica, il CT della Nazionale italiana Emiliano Del Duca ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Castellammare di Stabia, in vista delle qualificazioni della Divisione A. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nazionale azzurra di beach soccer: sfida decisiva contro El Salvador ai Mondiali africani - Oggi alle 13 italiane (diretta tv su Rai Sport) la Nazionale azzurra di beach soccer si gioca la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali africani.

LIVE Italia-Senegal 3-4, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: Diagne condanna alla sconfitta la nazionale italiana all’ultimo secondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui, Italia-Senegal 3-4. Passa il Senegal in semifinale.

I campioni del beach volley nazionale di scena sulle spiagge ravennati - La Federazione Italiana Pallavolo ha reso note le sedi e le date che ospiteranno gli appuntamenti dei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di beach volley.

+++MUNDIAL BEACH SOCCER BRINDISI - VERSO LA FINALE ITALIA-BRASILE. LE INTERVISTE A MAURIZIO IORIO CT DELLA NAZIONALE AZZURRA, VITO FALCONIERI CALCIATORE... Vai su Facebook

