Immigrazione dal modello italiano all’isolamento | l’Europa gira le spalle al governo Meloni

Chi doveva ispirare l’Europa sull’immigrazione oggi si ritrova a bussare, da sola, alle porte dell’Unione. Giorgia Meloni aveva promesso un “modello italiano” capace di arginare i flussi, stabilizzare il Mediterraneo e indicare una via diversa, forte e credibile. Il risultato, due anni dopo l’insediamento, è un isolamento strategico conclamato: nessuno risponde piĂą all’appello italiano, nemmeno i partner piĂą affini. E neppure la Grecia, che pure condivide lo stesso fronte. Il piano che non c’è. Il Piano Mattei doveva essere l’architrave di un nuovo approccio. Un “ponte per una crescita comune”, un partenariato paritario per togliere le ragioni della migrazione alla radice. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Immigrazione, dal “modello italiano” all’isolamento: l’Europa gira le spalle al governo Meloni

