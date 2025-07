L’amica di Trump

Trump impone all’Ue dazi al 30% e dice che li aumenterà se l’Ue reagisce. È un’estorsione a mano armata. Ma la Meloni non era tanto amica di Trump? Milly Salerno via email Gentile lettrice, “L’obiettivo è dazi zero” disse Meloni con arie da statista partendo per la Casa Bianca. E meno male che era zero. Tra le piaggerie inventate per lei dalla stampa leccapiedi ci sono: amica di Trump, amica di Musk (che non è più amico di Trump), ponte tra Usa ed Europa, “Un fenomeno, avercene” (Concita de Gregorio su Repubblica) e così via. Tutte sciocchezze, tutta immondizia mediatica che attesta la natura servile della nostra informazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In questa notizia si parla di: trump - amica - dazi - zero

Dazi, Schlein: la pontiera grande amica di Trump Meloni lo fermi - Roma, 23 mag. (askanews) – “Trump oggi ha annunciato dazi devastanti al 50% per l’Unione europea dal primo giugno che sarebbero una vera sciagura per imprese e lavoratori italiani.

L’analisi di Vespa. Giorgia amica di Trump?. All’Europa conviene - Vespa Se Emmanuel Macron è venuto a Roma per parlare per tre ore con Giorgia Meloni, vuol dire che nel mondo impazzito gli europei più importanti non possono fare a meno l’uno degli altri.

La lettera di Trump di ieri, con l'annuncio di dazi al 30% contro la Ue, ha già prodotto un primo risultato Vai su Facebook

Sefcovic (Ue): «Non abbandoniamo negoziato con Usa»; Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump: «Derubati da amici e nemici». Parigi: «L'Ue valuti la rappresaglia». Le borse Ue contengono le perdite; Dazi, Trump: Noi derubati per decenni da amici e nemici. Ue: Individuati altri contro-dazi per 72 miliardi.

L’amica di Trump - Trump impone all’Ue dazi al 30% e dice che li aumenterà se l’Ue reagisce. Scrive lanotiziagiornale.it

Ue vuole trattare con Trump, niente rappresaglia sui dazi. Meloni apprezza la linea - Borsa: l'Europa apre in calo, pesano i dazi americani Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% dal primo agosto. Lo riporta msn.com