Donald Trump insiste su Truth sulla tesi che il mondo si è approfittato degli Usa per troppo tempo. “Gli Stati Uniti d’America – scrive – sono stati derubati nel commercio (e nell’esercito!), da amici e nemici, allo stesso modo, per decenni. Questo è costato migliaia di migliaia di dollari, e la situazione non è più sostenibile – e non lo è mai stata! I paesi dovrebbero fermarsi e dire: ‘Grazie per i tanti anni di libertà, ma sappiamo che ora voi dovete fare ciò che è giusto per l’America’”. Ma nello stesso tempo dice: “Siamo aperti ai colloqui, anche con l’Europa”. L’Ue si spacca sui dazi. La parola d’ordine che arriva da Bruxelles, da qui al primo agosto, ovvero durante i tempi della trattativa che comunque vengono confermati, è prudenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Europa si spacca sui dazi: ormai Trump ci tiene in scacco