Golden power contro le regole | bocciatura Ue sulle banche

Una bocciatura scontata e annunciata. Dall’Ue arriva l’atteso richiamo della Commissione nei confronti del governo per l’applicazione del golden power nell’offerta di Unicredit su Banco Bpm. Il decreto con cui Palazzo Chigi ha deciso di esercitare i poteri speciali viene ritenuto una probabile violazione del regolamento Ue, come sottolineato nella lettera inviata dalla Commissione all’Italia. Si tratta di un parere preliminare nel quale si sostiene che il decreto del 18 aprile “potrebbe costituire una violazione dell’articolo 21 del regolamento Ue sulle concentrazioni” e di altre disposizioni del diritto comunitario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Golden power contro le regole: bocciatura Ue sulle banche

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Unicredit-Banco Bpm, l’Ue boccia il golden power: “Potrebbe violare le regole europee”. I...; Golden Power, l’Ue critica il Dpcm sull’ops Unicredit-Banco Bpm: può violare diritto europeo; UniCredit-Bpm, arrivata la lettera Ue che boccia il golden power.

Unicredit-Banco Bpm, l’Ue boccia il golden power: “Potrebbe violare le regole europee”. Il Governo: “Risponderemo” - Dopo la parziale bocciatura del Tar arriva anche il parere preliminare della Commissione Ue, secondo cui il golden power sull'operazione Unicredit- Riporta firstonline.info

Unicredit, l’Ue contro il golden power usato dal governo Meloni: «Non rispetta le regole dell’Unione». L’ira di Salvini - La commissione ha scritto che attende ulteriori chiarimenti da parte di Palazzo Chigi ma nell'offerta pubblica di scambio non vede rischi per la sicurezza. Lo riporta msn.com