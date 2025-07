La guerra commerciale spacca la maggioranza

La guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa fa scatenare anche un conflitto interno alla maggioranza. La Lega è convinta che bisogna procedere con trattative bilaterali, Forza Italia e Fratelli d’Italia insistono che la competenza appartiene all’intera Unione europea. La Lega è convinta che bisogna procedere con trattative bilaterali. Sui dazi “ci sono due possibilitĂ . La prima è avviare trattative bilaterali e provare così a mettersi in salvo”. Lo ha sostenuto, in una intervista a Repubblica, il senatore della Lega Claudio Borghi secondo cui il problema di Trump “è la concorrenza sleale della Germania, che nei confronti degli Usa ha uno sbilancio commerciale pari a 92 miliardi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La guerra commerciale spacca la maggioranza

In questa notizia si parla di: guerra - commerciale - maggioranza - spacca

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Washington e Pechino sospendono la loro guerra commerciale - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per novanta giorni della maggior parte dei dazi doganali che si erano imposti, segnando una distensione nella guerra commerciale che ha scosso l’economia mondiale.

La Cina schiera i robot nella guerra commerciale con gli Usa: ecco il piano di Xi - Secondo il New York Times, Pechino può contare su un esercito di robot per contrastare l'impatto dei dazi approvati dal presidente Usa

Von der Leyen in bilico, l’Europa si spacca sui dazi: è l’Unione succube di Trump; Dazi su beni agricoli e fertilizzanti dalla Russia, via libera del Parlamento Ue; L’Unione europea si spacca in mille pezzi sui dazi auto elettriche cinesi.

Paesi Ue spaccati sui dazi alle e-car cinesi: Italia e Francia a favore ... - car cinesi: Italia e Francia a favore, Germania contro. Si legge su ilfattoquotidiano.it

L'Ue si spacca su Israele: nessuna decisione sulla revisione dell’accordo di associazione - La maggioranza dei Paesi dell'Unione europea ha ordinato la revisione dell'accordo di associazione con Israele per la sua guerra contro Gaza, ma non riesce a trovare misure concrete. Lo riporta msn.com