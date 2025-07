Wimbledon il governo assente al successo di Sinner

Da una parte c’era il re di Spagna. Dall’altra, semplicemente nessuno o quasi. La finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, vinta dal tennista italiano, non ha visto presenziare alcun rappresentante del governo o delle istituzioni del nostro Paese. L’unico presente era l’ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. L’assenza del governo italiano ha suscitato polemiche, ma non scalfisce l’esecutivo. Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, risponde con un laconico “può capitare”. La motivazione? “A volte anche noi abbiamo circostanze della vita che ci impediscono di farlo. Capita anche a un ministro di fermarsi, di aver bisogno di passare una giornata con la famiglia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Wimbledon, il governo assente al successo di Sinner

Governo assente a Wimbledon: trionfa Sinner, ma l’Italia ufficiale non c’è - Era il momento perfetto per esserci. Per una volta, per una benedetta volta, l’Italia non saliva sul podio delle polemiche ma su quello della storia.

PerchĂ© non c’era nessuno del governo Meloni a vedere Sinner a Wimbledon, la risposta del ministro Abodi - Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon e la presidente del Consiglio Meloni si è congratulata sui social, ma a Londra non c'era nessun esponente del governo.

