Strage di Capaci nuovi documenti confermano che Borsellino indagava sulla pista nera Stop all’archiviazione dell’inchiesta

Svolta imprevista nell’inchiesta della procura di Caltanissetta sulle stragi di Capaci e via D’Amelio nelle quali morirono i giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ieri, infatti, come riportato da Il Fatto Quotidiano, la Gip del tribunale di Caltanissetta, Graziella Luparello, ha inaspettatamente interrotto la camera di consiglio chiamata a decidere sull’archiviazione richiesta dopo 33 anni di indagini dalla procura nissena. Tutto rimandato al 22 settembre, data della prossima udienza. Rispunta la Pista nera. A spingere allo stop la giudice, i nuovi documenti relativi agli ultimi giorni di vita di Borsellino presentati dall’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso il 19 luglio 1992, che darebbero nuova forza all’ipotesi di una “pista nera” dietro la strage di Capaci, sulla quale stava indagando Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Strage di Capaci, nuovi documenti confermano che Borsellino indagava sulla “pista nera”. Stop all’archiviazione dell’inchiesta

