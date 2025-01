Lanazione.it - Arezzo, patto tra aziende per far crescere progetti digitali e cultura informatica

, 15 gennaio 2025 – UnoS.p.a, azienda aretina leader nel settore dell’Information Technology con oltre 40 anni di esperienza, annuncia il suo ingresso nella compagine societaria di EuroS.r.l, una realtà consolidata e innovativa che, sempre a partire da, dal 1993 si distingue per lo sviluppo di soluzioni applicative gestionali e per il supporto ai processi aziendali delle piccole e medie imprese. Questa operazione rappresenta un passo strategico cruciale per entrambe le, che condividono valori e visioni comuni. La partnership punta a rafforzare la presenza nel mercato delle Pmi, offrendo soluzioni personalizzate, innovative e all’avanguardia, capaci di rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione. “L’ingresso in Eurorappresenta una straordinaria opportunità per integrare competenze, risorse e know how.