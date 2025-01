Liberoquotidiano.it - Animali: Vaccari (Pd), 'commissariare Enci per fare chiarezza'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “La difesa d'ufficio del Masaf in risposta ad una interrogazione, presentata dal gruppo Pd e discussa oggi in commissione Agricoltura della Camera, appare superficiale e non corrispondente alla realtà dei fatti. La delega esclusiva che l'ha ricevuto dallo Stato consente di incassare diversi milioni di euro che altrimenti sarebbero stati indirizzati altrove da cittadini e allevatori. Per questo serve maggioree trasparenza sulla tenuta dei libri genealogici delle razze canine da parte dell', compito esclusivo che lo Stato ha assegnato all'Ente e sul quale dovrebbe operare la vigilanza del ministero dell'Agricoltura". Così il capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera, Stefano, in replica alla risposta del sottosegretario, Luigi D'Eramo, all'interrogazione presentata dal Gruppo Pd.