Quotidiano.net - Alberto Trentini detenuto in Venezuela, Tajani convoca l’incaricato di affari di Caracas

Roma, 15 gennaio 2025 – Dopo il caso di Cecilia Sala, il governo scende in campo per un altro italiano incarcerato all’estero: il ministro degli Esteri Antoniohatod'del, dove da due mesi il cooperantesenza alcuna imputazione formale. La motivazione data dal titolare della Farnesina è quella di “protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano”, ha spiegato su X. “L'Italia continuerà a chiedere aldi rispettare leggi internazionali e volontà democratica del suo popolo”, ha ammonito il ministro. I familiari di, il cooperante italiano originario di Venezia fermato il 15 novembre dall'autorità dele di cui non si hanno più notizie, lanciano un appello "al Governo italiano" al fine di "porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzionine, per ripotare a casae garantirne l'incolumità".