Lanazione.it - Una crisi senza fine per Pistoia. Occorre un altro atteggiamento

Anno nuovo, storia vecchia.contro Trieste incassa la nona sconfitta di fila e adesso si trova al terzultimo posto con 6 punti, gli stessi di Cremona; dietro c’è solo Napoli a 4 punti, in risalita. In tutta sincerità al momento non si sono visti passi in avanti, proprio in uno slancio di ottimismo si può arrivare a dire checon gli 80 punti subiti ha fermato in parte l’emorragia delle ultime partite che l’hanno sempre viste andare sotto di oltre 90 punti. Una magra consolazione, anche per i più ottimisti: la realtà è che l’Estra continua a palesare le stesse difficoltà di sempre con l’aggiunta di unnon proprio da squadra che deve lottare per salvarsi. Già, la sensazione è quella di aver visto una squadra giocareun piglio battagliero, la giusta rabbia agonistica, la voglia di difendere il fortino a tutti i costi.