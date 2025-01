Lanazione.it - Tempo libero, dalla Regione Liguria 75mila euro alle associazioni

Genova, 14 gennaio 2025 – “Anche per il 2025, confermo l’impegno dinel supportare leterritoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali con l’apertura delle domande per l’accesso ai contributi destinati alla valorizzazione del”. Lo comunica il vicepresidente dellacon delega alAlessandro Piana. Laè stata la primain Italia a sperimentare una regolamentazione del, un ambito che oggi assume un ruolo sempre più centrale nella qualità della vita. A disposizione dellerisorse perche potranno andare adche propongono attività innovative, dagli eventi musicali ai laboratori di ceramica, passando per l’escursionismo non competitivo ai raduni di interesse sociale.