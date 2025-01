Bergamonews.it - Sovere, esce di strada e si schianta contro un muro: grave 26enne

Leggi su Bergamonews.it

. Incidentele nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio anell’Alto Sebino.L’allarme è scattato circa 30 minuti dopo la mezzanotte: per cause ancora in fase di accertamento una Fiat Punto è uscita die si ètaildi contenimento che delimita la carreggiata.A bordo dell’auto due giovani, unadi Lovere e un 20enne di, che stavano percorrendo laprovinciale 53 in direzione Clusone nel territorio comunale di, nel tratto tra la frazione Sellere e la rotonda di via Nazionale che porta al centro storico di Lovere.Imponente la macchina dei soccorsi messa in campo da Areu: sul posto sono state inviate tre ambulanze, due automediche, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso decollato da Sondrio. Laalla guida dell’auto è stata elitrasportata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, dove è arrivata intorno all’1,45: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.