"Scudo penale" per i poliziotti, l'idea del governo che fa impazzire la sinistra: ecco come funziona

Dopo gli scontri di piazza fra manifestanti e forze dell'ordine, dopo le violenze contro la polizia, ilpensa a imprimere una accelerazione al disegno di legge sulla sicurezza. Approvato alla Camera nell'ottobre scorso, l'iter del ddl ha subito un rallentamento al Senato. Almeno fino alla scorsa settimana, prima dei disordini registrati nel corso delle manifestazioni seguite alla morte del giovane Ramy. Sul provvedimento, viene spiegato da fonti parlamentari, peserebbero anche alcuni rilievi che sarebbero arrivati dal Colle, insomma ci sarebbero dei punti da limare. Ma la novità delle ultime ore è l'ipotesi di introdurre il cosiddetto "" a tutela delle forze dell'ordine, questione che fino ad oggi non era stata affacciata. La definizione di "", però, sarebbe una sintesi di un meccanismo che non prevederebbe automatismi nell'indagare le forze dell'ordine: questo è quanto hanno spiegato in serata fonti di Palazzo Chigi, escludendo l'ipotesi di "vietare" qualsivoglia tipo di indagine nei confronti delle divise.