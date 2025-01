Agi.it - Riapre la nuova Piazza dei Cinquecento davanti a Termini

AGI - "Oggi apriamo tutta la parte del terminal degli autobus e stanotte ci sarà lo switch, quindi i capolinea dei bus saranno tutti spostati qui e quindi sarà completato anche questo primo lotto del gigantesco lavoro dideidella Repubblica e tutte le zone circostanti che dal punto di vista della superficie l'intervento più ampio di quelli che stiamo realizzando per il Giubileo". Lo dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, partecipando alla cerimonia di apertura dideiriqualificata in occasione del Giubileo. Il costo dell'operazione è di 45 milioni di euro, 27 dai fondi del Giubileo e 18 del ministero dei Trasporti. I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti da Anas (gruppo Fs), in qualità di soggetto attuatore, e rientrano tra le opere essenziali e indifferibili realizzate per conto del Commissario straordinario del governo per il Giubileo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.