Quarto | controlli notturni dei Carabinieri Arrestato un pusher

: al controllo i militari dell’Arma lo hanno trovato in possessi di cocaina e marijuanaQuesta notte adella locale Tenenza hannoper detenzione di droga a fini di spaccio A. C., 34enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. A darne notizia una comunicazione del Comando Provincialehanno fermato l’uomo e lo hanno controllato. Perquisito, lo hanno trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e di 3 involucri con all’interno 12 grammi di marijuana. Sequestrata anche la somma di 150 euro in contanti ritenuta provento del reato.L’è in carcere in attesa di giudizio.L'articolodeiunproviene da Punto! - Il web magazine.