Per Dawson numeri migliori di Harper. Ma Forlì ha gli stessi problemi di prima

Sarà Shawnil secondo straniero dell’Unieuro da qui a fine stagione? Il suo rientro è stato definitivo? È questo l’assetto con cuivuole raggiungere i playoff? Si può pensare che Toni Perkovic sia ormai inamovibile: in una squadra poverissima di giocatori capaci di giocare uno contro uno, il croato è, di fatto, l’uomo di punta dell’attacco grazie ai suoi tiri da tre. Accanto a lui aveva giocato finora Demonte, che aveva via via ridimensionato il proprio contributo offensivo fino a 6 punti di media nelle sue ultime 4 uscite. Conè andata meglio da un punto di vista realizzativo (non che ci volesse molto.), ma sotto altri aspetti il suo contributo è stato insufficiente. Partiamo da ciò che l’americano con passaporto israeliano ha mostrato di positivo: i 14 punti segnati.