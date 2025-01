Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-JUVENTUS 1-1: bomber Kalulu, Cambiaso colpevole

Voti, top e flop di, match del ‘Gewiss Stadium’ valido per il recupero della 19° giornata del campionato di Serie ADe Roon e Koopmeiners (LaPresse) – Calciomercato.itCarnesecchi 7Scalvini 5,5 (80? Hien SV)Djimsiti 6Kolasinac 5,5Zappacosta 5,5 (65? Bellanova 6,5)De Roon 6Ederson 7Ruggeri 6,5Pasalic 5 (55? Samardzic 7)De Ketelaere 5,5 (65? Retegui 7)Lookman 6 (79? Zaniolo 5,5)Allenatore: Gasperini 6,5TOP: Samardzic 7 – Dà la scossa insieme a Retegui. L’attacco dell’cambia decisamente marcia con l’ingresso in campo del fantasista serbo. Spaventa subito Di Gregorio, crea un paio di potenziali chance da rete nell’area ospite. Brillante.FLOP: Pasalic 5 – Ha una ghiotta chance in contropiede prima del vantaggio bianconero, ma la spreca malamente calciando a lato.