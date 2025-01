Gqitalia.it - Omega ha appena lanciato un nuovo orologio Speedmaster Moonphase Meteorite, che è a dir poco spaziale

Leggi su Gqitalia.it

Se c'è unche incarna l’avventurameglio di tutti è senza ombra di dubbi l'. Il cronografo che ha accompagnato l’uomo sulla Luna nel 1969 torna oggi con un’edizione che porta l’ispirazione lunare a un livello ancora più alto: lo. Nome poetico, ma soprattutto una promessa: quella di avere un frammento didirettamente al polso. E se non è lussoquesto, allora non sappiamo cos’altro possa esserlo.al polso, per davveroLa vera chicca di questoda 43 mm è il quadrante, realizzato inferroso con un motivo screziato unico per ogni esemplare. Per aggiungere ancora più fascino cosmico,ha declinato il materiale in due versioni: con un rivestimento PVD nero per un look più deciso o grigio galvanizzato con base blu PVD per chi ama un’estetica più sofisticata.