Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 7-6, 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: il n.15 vince una maratona di oltre 4 ore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.10.23paga un numero spropositato di errori gratuiti, addirittura 82, a fronte di 51nti. Saldo negativo anche per: 44-57. Insomma, un derby sporco. Non è stata di certo una bella partita, tutt’altro.10.22 7 ace per, 6 per. Ben 13 doppi falli per il ligure, contro i 5 del toscano.10.20 Lorenzoha battuto Matteo7-6 (4), 4-6, 7-6 (5), 6-3 in ben 4 ore e 6 minuti. Entrambi hanno accusato problemi fisici:dei crampi,un dolore al piede. Insomma, le fatiche rischiano di farsi sentire in vista del prossimo turno, dove il toscano sfiderà uno tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut ed il canadese Denis Shapovalov.