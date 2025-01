Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 6-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4. Incredibile punto dell’argentino che chiude con il pallonetto: Flavio non ha chiuso nei pressi della rete.5-3. Spinge con il dritto l’italiano, con coraggio.4-3. Servizio e dritto perche torna sotto.4-2. Manca la conclusione con il dritto la testa di serie numero 32 che aveva ancora governato bene il punto.4-1. Apre il campo con il rovescio e chiude con la volée alta di dritto: costruzione del punto perfetta.3-1. Servizio al centro che è vincente!2-1. Quinto ace del match per.2-0. Gran difesa di Flavio e arriva il mini-break.1-0. Gran rovescio lungolinea dopo uno scambio combattuto.6-6. Ililset.40-0 Manovra con il dritto: tre palle per andare al