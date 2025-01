Ilfoglio.it - L’economia reale comincia a bussare

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Claudio Cerasa sul filone della positiva incoerenza meloniana. E ora. Perché se sono da promuovere le scelte su alcune grandi aziende della sfera statale da sottrarre alle vecchie pratiche, la promozione è tutta da conquistare per le decisioni di politica economica e di apertura al mercato con cui contrastare i segnali di rallentamento sempre più nitidi e rappresentati con evidenza nei dati Istat sulla produzione industriale. Mentre Confindustria e Intesa SanPaolo cercano soluzioni per sostenere la produzione. Le tre "cose" principali Fatto #1 Ancora niente da fare per la nomina dei giudici costituzionali, la prova di dialogo tra maggioranza e opposizione è rinviata insieme alla prova di maturità politica dell’intero parlamento Fatto #2 Come sta procedendo il tentativo di accordo completo tra Israele e Hamas che potrebbe portare al rilascio degli ostaggi (ovviamente con rilevanti mediazioni internazionali).