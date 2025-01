Abruzzo24ore.tv - Incidente spettacolare a Sulmona: automobilista ubriaco finisce contro un albero

L'Aquila - Un 60enne sulmonese, dopo uncausato dalla guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato e ha perso la patente. Nella notte tra sabato e domenica, si è verificato unstradale di notevole entità in viale della Repubblica, a, proprio di fronte allo stabilimento Marelli. Protagonista un uomo di 60 anni, residente nel comune sulmonese, che, a causa di una disattenzione mentre era al volante della sua Fiat Punto, ha perso illlo del veicolo e ha terminato la sua corsaun. Il sinistro ha avuto esito drammatico, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di, il conducente stava viaggiando lungo la strada che collega Pratola Peligna aquando, per motivi ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata.