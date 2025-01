«Il Mostro di Firenze era un serial killer solitario, i Compagni di Merende sono innocenti»

Leggi su Open.online

La locuzione “di” nasce dalla testimonianza di Mario Vanni durante il primo processo nei confronti di Pietro Pacciani con l’accusa di essere ildi. L’ex portalettere di Montefiridolfi la pronuncia all’esordio dell’interrogatorio del pubblico ministero Paolo Canessa: «Iostato a fa’ delleco’ i’ Pacciani, no?». Vanni e il reo confesso Giancarlo Lottistati condannati in via definitiva per aver fatto parte della banda con Pacciani, nel frattempo deceduto. E quella sentenza compone la verità processuale sulresponsabile dell’omicidio di otto coppie tra il 1968 e il 1986. Ma oggi gli avvocati del nipote di Vanni Valter Biscotti e Antonio Mazzeo hanno depositato una richiesta di revisione del processo che ha condannato Vanni all’ergastolo e Lotti a trent’anni.