Bergamonews.it - Il cambiamento climatico si insegna a scuola, con la piattaforma inventata da un bergamasco

Leggi su Bergamonews.it

Da canale informativo a strumento didattico vero e proprio, utilizzato dagli studenti nelle ore di educazione civica per aumentare la consapevolezza circa ile sviluppare nuove abitudini più etiche e sostenibili.È un riconoscimento importante quello ottenuto dal portale planethealthcheck.com, ideato dall’avvocatoPaolo Rizzi per tenere traccia in tempo reale dell’impatto umano sul pianeta, che a partire dall’anno scolastico 2024-2025 è entrato nel programma didattico dell’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Palazzolo sull’Oglio.La, che per volontà del dirigente Alberto Lazzaroni e deglinti ha scelto di focalizzare l’mento dell’educazione civica sulla tematica “sviluppo economico e sostenibilità” come da linee guida del Ministero, è la prima in Italia ad adottare laper finalità didattiche, utilizzandola come banca dati dalla quale iniziare a costruire buone pratiche giornaliere.