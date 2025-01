Lanazione.it - Firenze, Valentina Picello in scena con ‘Anna Cappelli’ di Annibale Ruccello

, 14 gennaio 2025 - Al Teatro di Rifredi, venerdì 17 e sabato 18 gennaio, alle 21, Claudio Tolcachir dirigein Anna Cappelli di. Un gioiello teatrale, commovente e scabroso allo stesso tempo, che indaga il ruolo della donna e la sua indipendenza. Un’opera che ci conduce, con umorismo pungente e assurdo, nei labirinti della mente di un personaggio inconsueto, pieno di contraddizioni. Delicatezza, humor e tragedia in un sorriso doloroso che ci attraversa e non ci lascia indifferenti. Venerdì 17 gennaio, al termine dello spettacolo,incontra il pubblico in sala. Coordina Matteo Brighenti. Un gioiello teatrale, al tempo stesso commovente e scabroso, che s’interroga sulla condizione femminile, mostrandoci una donna alla ricerca della sua indipendenza attraverso il lavoro e, al tempo stesso, la sua dipendenza dal maschio, che sfocia in una surreale ribellione, in cui humor e tragedia si mescolano in un sorriso doloroso, che non lascia indifferenti.