Lapresse.it - Caso Pantani, pm Trento acquisisce fascicoli da altre procure su Giro ’99

Leggi su Lapresse.it

La procura diha chiesto documentazioni ealleche nel tempo hanno indagato sul. Lo apprende LaPresse. Tra gli atti richiesti dalla magistratura dianche le dichiarazioni rese a suo tempo e a più riprese ai carabinieri dall’ex capo clan camorristico di Mondragone, poi divenuto collaboratore di giustizia, secondo cui “sevinceva ilavrebbe buttato in mezzo alla via quelli che gestivano le scommesse“.Sotto la lente della magistratura la frazione di Madonna di Campiglio deld’Italia 1999. Il Pirata, a due tappe dal termine, era saldamente in testa alla classifica con quasi 6 minuti di vantaggio. Ma la mattina del 5 giugno di 26 anni fa i controlli anti-doping positivi, su cui c’è il sospetto della “manipolazione” ad opera della camorra, lo misero fuori gioco.