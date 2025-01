Calciomercato.it - Caos Okafor: stop Lipsia e niente firme, ma Conceicao aspetta Rashford | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’attaccante svizzero, che sarebbe dovuto diventare un nuovo giocatore del club tedesco: il punto della situazioneTarda mattinata movimenta per il Milan. Dalla Germania è arrivata la notizia, scritta da Philipp Hinze, delloda parte delall’affare Noah(LaPresse) – Calciomercato.itNotizia che trova conferme negli ambienti di mercato e che chiaramente porterà l’attaccante svizzero a far ritorno a Milano se non dovessero essere trovati altri accordi.Il club tedesco ha deciso di non procedere al tesseramento dopo le visite mediche svolte e ritenute non convincenti. Un guaio per il Diavolo che dovrà adesso trovare una soluzione per un calciatore, finito da tempo ai margini del progetto rossonero.nell’ultimo periodo ha saltato alcune partiti per diversi problemi fisici Ricordiamo che il Diavolo aveva trovato un accordo con ilsulla base di un prestito oneroso (sui 2 milioni di euro) e riscatto fissato a 25 milioni.