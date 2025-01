Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 14 - 16 Gennaio 2025 (Premier League 21a Giornata)

Nella Casa dello Sport di Sky, da martedì 14 a giovedì 16, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusivasu Sky e in streaming su NOW.– Turno infrasettimanale per la, che torna in campo per la ventunesimadella stagione 2024/. Domani quattro incontri: alle 20.30 Brentford-Manchester City (Sky Sport 255 e NOW), Chelsea-Bournemouth (Sky Sport 256 e NOW) e West Ham-Fulham (Sky Sport 257 e NOW), mentre alle 21 in campo Nottingham Forest-rpool (Sky Sport 254 e NOW). Mercoledì alle 20.30 tocca a Everton-Aston Villa (Sky Sport 252 e NOW), Newcastle-Wolverhampton (Sky Sport 253 e NOW) e Leicester-Crystal Palace (Sky Sport 254 e NOW), mentre alle 21 il big match sfideranno Arsenal-Tottenham (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW).