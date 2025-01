Oasport.it - Australian Open, Djokovic e Alcaraz in azione. Passaro per continuare il sogno e i doppi…

Il diario di bordo segna day-4 a Melbourne. Nella terra dei canguri si sono possono vivere le quattro stagioni in 24 ore ed è necessario adattarsi. È quanto ha dovuto fare Francescoche nel giro di poche ore si è trasformato da primo lucky loser a qualificato nel secondo turno di uno Slam. Certo, un colpo di “Kappa” c’è stato vista la defezione di Fabio Fognini e il problema fisico di Grigor Dimitrov, ma l’umbro era lì pronto a raccogliere.Domani si tornerà a giocare e dall’altra parte della rete ci sarà il francese Benjamin Bonzi, uno assiduo comealla frequentdel circuito Challenger. Se si fa un discorso di classifica e di esperienza a livello ATP, il transalpino parte coi favori del pronostico, ma nell’Happy Slam le cose non vanno mai date troppo per scontate.Il perugino sarà l’unico rappresentante del Bel Paese in singolare e l’attenzione si sposterà in doppio con l’esordio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini e di Andrea Vavassori e Simone Bolelli, freschi di successo nell’ATP di Adelaide e finalisti nel 2024 in questo Major, dove sono state poste le basi di un’annata da ricordare.