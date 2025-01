Lapresse.it - Australian Open 2025, Berrettini si qualifica per il secondo turno

Matteosi èto per ildegli, primo Slam della stagione. L’azzurro ha eliminato il britannico Cameron Norrie in 4 set con il punteggio di 6-7(4), 6-4, 6-1, 6-3. Nel prossimose la vedrà con il danese Holger Rune che, a sua volta, ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen 4-6 6-3 6-4 3-6 6-4.Nulla da fare invece per Luca Nardi battuto in 5 set dal canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7 7-6 5-7 6-1 6-2 dopo oltre quattro ore di gioco.