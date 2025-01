Iltempo.it - Accordo mai così vicino: per Usa si aspetta parola finale Hamas

L'su un cessate il fuoco a Gaza e sugli ostaggi è piùche mai. La comunicazione fatta nella mattinata di martedì dal Qatar - che insieme a Usa ed Egitto è uno dei tre Paesi mediatori che da mesi lavorano per un'intesa - riflette l'accelerazione che hanno avuto i colloqui nelle ultime ore proprio a Doha. Tanto che il premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto risulta alla Cnn, ha convocato una riunione urgente con alti funzionari della sicurezza sul potenziale. A fine giornata l'ottimismo continuava a rimanere: "Siamo vicinissimi" a un, ha fatto sapere la Casa Bianca per bocca del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. La speranza è di riuscire a stringere l'intesa prima della fine del mandato di Joe Biden e dell'inauguration di Donald Trump, in programma per il 20 gennaio.