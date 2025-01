Oasport.it - VIDEO Sinner-Jarry 3-0, Australian Open 2025: la sintesi del debutto

Leggi su Oasport.it

Buona la prima per Jannik. Il n.1 del mondo ha sconfitto il cileno Nicolas(n.34 del ranking) col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5) 6-1 in una partita non facile, in cui il sudamericano ha espresso un ottimo livello di gioco nei primi due set. Jannik è stato costretto un po’ a subire l’iniziativa del suo avversario, che ha attuato una strategia molto aggressiva.Bravo l’altoatesino, però, a giocare al meglio i punti importanti e fare la differenza proprio mentalmente, rispetto al suo rivale. Vinti i primi due set al tie-break, il pusterese ha avuto vita facile nel terzo parziale, anche perché l’avversario è visibilmente calato, avendo speso non poche energie nelle prime due frazioni. Del resto, il differenziale tra un campione e un ottimo giocatore è proprio questo., da questo punto di vista, si è dimostrato particolarmente pronto nonostante sia arrivato a questo Slam senza match ufficiali.