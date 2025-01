Lanazione.it - Vento forte e neve: codice giallo esteso a martedì 14 gennaio

Arezzo, 132025 –14Non cessa l’azione deldi grecale e delle masse d'aria fredda che continueranno ad interessare la Toscana anche nella giornata di domani. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale hal’allerta conper14. Per il: l’allerta riguarda la quasi totalità della Toscana e sarà valida per l’intera giornata di. Per la: l’allerta rimane valida fino alle ore 7 di: i fenomeni, inizialmente su Val Tiberina e Casentino, si estenderanno dalla sera di oggi, lunedì, all'alto Mugello e all'alto Appennino Pistoiese. Possibile nevischio a quote collinari anche su Pratomagno, Mugello meridionale, Val d'Orcia e Amiata senese.