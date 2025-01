Laspunta.it - Velletri, dopo gli episodi dei giorni scorsi, arriva l’ordinanza contro la vendita di alcolici in centro.

Piazza Cairoli, una volta, era il salotto buono della città. Da qualche anno, purtroppo, è sempre di più meta di ubriachi e sbandati che si aggirano per la piazza, importunando anche coloro che nei locali vicini si fermano a bere un caffè.Complice l’esagerato consumo di alcool che queste persone si procurano comperando birre ed altrinei locali presenti nella centrale piazza cittadina.Un fenomeno più volte stigmatizzato dagli stessi cittadini, ma non sono bastate le ordinanze emesse dai sindaci che si sono susseguiti per arginare il fenomeno, anche perché non risulta che ci siano statilli così severi da parte della Polizia Locale.In questisi sono verificatidi violenza in piazza Cairoli tra ubriachi di varie nazionalità che, non avendo niente di meglio da fare, per futili motivi, hanno pensato bene di mettere su una rissa con tanto di lancio di bottiglie.