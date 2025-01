Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group, la riscossa parte dal coraggio. Espugnata Monza, ora si riparla di playoff

MINT VERO VOLLEYMODENA 3 (21-25 24-26 17-25): Szwarc 11, Cachopa, Juantorena 10, Rohrs 5, Averill 4, Beretta 5, Gaggini (L), Mancini 2, Di Martino, Marttila 1, Frascio 2, Lee Won-ji ne, Taiwo ne, Picchio (L2) ne. All. Eccheli. Modena: Buchegger 10, De Cecco 1, Davyskiba 19, Rinaldi 11, Sanguinetti 8, Anzani 7, Federici (L), Ikhbayri 2, Massari, Meijs ne, Mati ne, Stankovic ne, Gutierrez ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Vagni e Saltalippi. Note: spettatori 2678. Durata set: 29’, 33’, 25’. Tot: 1h27.: ace 4, bs 16, muri 5, errori totali 18. Modena: ace 10, bs 15, muri 9, errori totali 22. Unachedal, non poteva essere altrimenti per una Modena Volley che chiedeva alla trasferta diuna risposta dopo sei sconfitte consecutive e l’ha trovata forse anche più perentoria di quello che si aspettasse, un successo per 3-0 netto, in discussione soltanto per una manciata di minuti nel secondo parziale, quando i dubbi sono stati spazzati via da un provvidenziale muro di Anzani e da un incredibile rigiocata di Ikhbayri, prima che Davyskiba, dominatore del campo, e Sanguinetti, stoppassero le velleità brianzole dando il la a un’ultima mezz’ora di dominio assoluto.